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وقف ضابط عن العمل لتركه الخدمة واصطحاب قوة لفض مشاجرة مع شقيقته فى الفيوم

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وقف ضابط عن العمل لتركه الخدمة واصطحاب قوة لفض مشاجرة مع شقيقته فى الفيوم وقف ضابط عن العمل لتركه الخدمة واصطحاب قوة لفض مشاجرة مع شقيقته فى الفيوم
قرر اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وقف ضابط برتبة ملازم أول عن العمل وإحالته إلى التفتيش، وذلك لتدخله والقوة المرافقة له فى مشاجرة نشبت بين شقيقته وآخرين، وتعديه عليهم بالضرب.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بالواقعة، وتبين أن الضابط برتبة ملازم أول بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، تلقى اتصالاً من شقيقته بنشوب مشاجرة بينها وبين جيرانها، وترك الضابط خدمته مصطحبًا القوة المرافقة له، وتعدى على بعض أفراد الأسرة (جيران شقيقته)، وحرر أفراد الأسرة المحضر رقم 13367 جنح، وعلى إثر ذلك أحال مدير الأمن الضابط للتحقيق والتفتيش، ووقفه عن العمل لإخلاله بواجباته الوظيفية.


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