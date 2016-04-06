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مباحث الدقهلية تضبط المتهم بإطلاق النار على ضابط شرطة

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مباحث الدقهلية تضبط المتهم بإطلاق النار على ضابط شرطة مباحث الدقهلية تضبط المتهم بإطلاق النار على ضابط شرطة
تمكن ضباط مباحث الدقهلية، من ضبط المتهم بإطلاق نار وإصابة الملازم أول عمر أحمد على السيد الأميررئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالمركز، أثناء محاولته ضبط المتهم "رءوف. ف.ا" المطلوب فى قضايا سرقة بالإكراه وسرقة سلاح نارى وحيازة مخدرات.

وقرر اللواء عاصم حمزة، تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9مم وخزينتها فارغة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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