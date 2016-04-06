أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مصنع الإسفنج بمدينة السادات

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مصنع الإسفنج بمدينة السادات إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مصنع الإسفنج بمدينة السادات
أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استقبال مستشفى السادات العام، 3 حالات مصابة باخنتاق، جراء الحريق الذى نشبب منذ قليل بمصنع إسفنج، بالمنطقة الصناعية، بمدينة السادات، مضيفة أن 7 سيارات إسعاف انتقلت إلى مكان الحريق، لنقل أى حالات إصابة.

كانت مدينة السادات قد شهدت نشوب حريق بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية السابعة، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، عقب الدفع بـ 13 سيارة إطفاء.


>الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع إسفنج بمدينة السادات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365