إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق مصنع الإسفنج بمدينة السادات

أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استقبال مستشفى السادات العام، 3 حالات مصابة باخنتاق، جراء الحريق الذى نشبب منذ قليل بمصنع إسفنج، بالمنطقة الصناعية، بمدينة السادات، مضيفة أن 7 سيارات إسعاف انتقلت إلى مكان الحريق، لنقل أى حالات إصابة.

كانت مدينة السادات قد شهدت نشوب حريق بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية السابعة، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، عقب الدفع بـ 13 سيارة إطفاء.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع إسفنج بمدينة السادات