إخلاء سبيل شخص مبتور القدم ضبط يتسول بإشارات المرور فى طنطا

قررت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية إخلاء سبيل شخص مبتور القدم اليسرى بعد ضبطه أمام ديوان عام المحافظة أثناء قيامه بالتسول.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغا تضمن قيام أحد المتسولين "معاق مصاب ببتر بالساق اليسرى"، باستغلال إعاقته فى استجداء المارة والتسول بإشارات المرور مما يعرض حياته والآخرين للخطر.

ووجه مدير أمن الغربية، سيارات الدوريات بدائرة قسم أول طنطا لضبط مثل تلك الحالات، وتم ضبط "أشرف .ا.ف" عاطل - مقيم شارع المقاول - بندر كفر الزيات أثناء تواجده أمام ديوان عام المحافظة، وقيامه باستجداء قائدى السيارات والمارة بنهر الطريق معرضا حياته وحياه مستخدمى الطريق للخطر وبحوزته مبلغ 30 جنيها عملات مختلفة، وتم اصطحابه للقسم والتحفظ على المبلغ.

وبسؤاله اعترف بقيامه بالتسول من قائدى السيارات وأن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيله التسول تحرر عن ذلك المحضر رقم 10804 جنح قسم أول طنطا لسنه 2016 وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وإيداع المبلغ المضبوط لخزينة المحكمة.

- ضبط شخص مبتور القدم لقيامه بالتسول بإشارات المرور فى طنطا