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7 أبريل.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل"

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7 أبريل.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل" 7 أبريل.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باقتحام فيلا "محمد حسنين هيكل"
قال مصدر قضائى، إن محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 7 أبريل الجارى، لنظر محاكمة 6 متهمين، بينهم 4 هاربين، فى واقعة اقتحام فيلا الكاتب الصحفى الراحل "محمد حسنين هيكل".

وأضاف المصدر، أن الجلسة ستعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالجيزة، مفادها قيام “ع .ج" 23 عاما، قهوجى، بالاشتراك مع آخرين، بسرقة محتويات فيلا الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسى وآخرين، اقتحموا فيلا الكاتب الصحفى عقب فض اعتصامى “رابعة” و”النهضة”، وقاموا بإطلاق النار فى الهواء من أسلحة آلية لإرهاب العاملين فى الفيلا وإجبارهم على الخروج منها، وسرقوا الفيلا، وأضرموا النيران فيها.


>- إحالة 6 متهمين باقتحام فيلا الكاتب "محمد حسنين هيكل" إلى الجنايات
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