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«الوادى الجديد» تشارك بمعرض«ديارنا» فى دورته 56 بالقاهرة

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«الوادى الجديد» تشارك بمعرض«ديارنا» فى دورته 56 بالقاهرة «الوادى الجديد» تشارك بمعرض«ديارنا» فى دورته 56 بالقاهرة

 

 مراسل «ONA»:

أكدت عايدة التهامى مسئول المعرض بالوادى الجديد، أن المحافظة تشارك فى معرض ديارنا فى دورته «56 »بالقاهره ، التي تقام فى أرض المعارض بمدينه نصر ، في صاله الصندوق الاجتماعى، والمقرر إقامته في الفترة من 14 أبريل وحتي 25 أبريل الجاري  .

وقالت التهامي في تصريح صحفي، أن المحافظة تشارك بالمنتجات الحرفيه واليدويه وهى منتجات الخوص بأنواعه ومنتجات العرجون ومنتجات الأرابيسك والخزف والفخار وأشكال فنيه من الفخار ولوحات من الرمل والثوب الواحاتى واكسسوارات مختلفه من نوى البلح والدوم وستائر من نوى البلح واكسسوارات من الخرز اشكال مختلفه وجميع منتجات البلح بانواعه المختلفه وعسل نحل ودبس البلح وزيت زيتون وجميع الاشغال اليدويه المختلفه والسجاد والكليم  .

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