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عدسة في الجول – مران الأهلي الأول استعدادا للقاء يانج أفريكانز

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مهارات رمضان صبحي نجم الأهلي والأهم شخصيته في الملعب فتح الباب للحديث عن إمكانية التلاعب في سنه الذي لم يتخط الـ20 عاما بحسب الأوراق. 3 أبطال لهذه القصة يكشفون لـFilGoal.com الحقيقة.

خلال الأيام الماضية، ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في سن نجم الأهلي الشاب الذي أتمم عامه الـ19 في يناير الماضي بحسب الأوراق الرسمية، بدأت بصورة له مع أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب السابق والإعلامي الحالي.

الصورة التي لقت رواجا كبيرا وكانت بداية التشكيك في سن رمضان، كان مكتوبا عليها أنها تعود لسنة 2000 أي عندما كان رمضان يبلغ 3 سنوات. ولكن رمضان الذي كان يظهر في الصورة بقميص الأهلي يبدو أكبر عمرا.

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واتجه FilGoal.com إلى شوبير نفسه لسؤاله عن أصل الصورة.

ورد مقدم البرامج الرياضية على FilGoal.com "هذه الصورة تم التقاطها سنة 2004 أو 2005، ولم أكن أعرف من هذا الطفل الذي طلب صورة معي".

وتابع "ما كُتب عن تاريخ هذه الصورة خاطئ تماما، ولا أعرف أصلا لماذا تم نشرها الآن".

ثم توجهنا إلى فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في الأهلي عندما كان رمضان لاعبا في صفوف فريق الشباب، قبل أن يدربه في الفريق الأول.

وقال مبروك لـFilGoal.com: "لا أستغرب الحملة الموجودة حاليا على رمضان صبحي، فهو أفضل لاعب في مصر حاليا".

"هذه الحملة أيضا تستهدف النادي الأهلي، وتأذي الأهلي ومنتخب مصر في نفس الوقت. فمن العيب أن نقول هذا الكلام عن لاعب له دور كبير في الفوز على نيجيريا".

"الحديث عن وجود تزوير في سن رمضان ( كلام فارغ ) وبه تطاول وتجاوزات كثيرة، فليس معنى أنه يسير بخطى ثابتة أن تصل الغيرة والحقد بالناس إلى هذه الدرجة".

"رمضان شارك مع الأهلي في جميع فرق الناشئين وكنت أتابعه بنفسي بحكم إشرافي على القطاع قبل أن أدربه مع الفريق الأول. لذلك الأهلي متأكد من صحة كل الأوراق التي تثبت سنه".

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لكن هل هناك طريقة تتبعها الأندية من أجل التأكد من حقيقة سن اللاعب الذي يتقدم للاختبارات الفنية في سن صغير؟

هذا السؤال وجهه FilGoal.com إلى علي ماهر مدرب فريق الناشئين السابق في الأهلي والذي تولى قيادة رمضان صبحي.

أجاب ماهر "الحديث عن سن رمضان غريب، فهو من أهم اللاعبين في مصر".

"رمضان مثل باقي اللاعبين الذين يتقدمون للاختبارات في الأهلي خضع لفحوصات العظام من أجل التأكد من سنه الحقيقي، واجتاز هذه الفحوصات بالفعل".

"وبالمناسبة، رمضان خضع لفحوصات مماثلة عندما انضم لمنتخبات الناشئين".

"الناس تتحدث عن بنيانه الجسدي وشخصيته في الملعب وتحكم على سنه على هذا الأساس، ولكن بنفس المنطق فوجه رمضان صبحي أصغر من سنه الآن".

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