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ميدو يوجه رسالة لرمضان صبحي بعد التشكيك في سنه

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ميدو يوجه رسالة لرمضان صبحي بعد التشكيك في سنه ميدو يوجه رسالة لرمضان صبحي بعد التشكيك في سنه

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك رسالة إلى رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد انتشار بعض الأنباء حول التشكيك في سنه.

ويقدم رمضان صبحي موسما رائعا رفقة الأهلي ومنتخب ويعد من الأعمدة الأساسية في كليهما.

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وكتب ميدو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"حرام ولد موهوب زي رمضان صبحي بدل مانشجعه ونقف جنبه نقول عليه مسنن ونحبطه.. يجب أن نحمي رمضان ونساعده على أن يكون واحد من أفضل لاعبي العالم"

وذكر ميدو رمضان صبحي بتجربته الاحترافية في بداية مسيرته مع جنت البلجيكي واتهامه بالتلاعب في سنه أيضا.

وأضاف"التشكيك في عمر لاعب ممكن أن يدمره.. عندما بدأت أن أتالق في بلجيكا بدأ الجميع يقول في بلجيكا أني مسنن ولكني كنت قوي أرد عليهم في الملعب فقط".

وواصل"تحديت زملائي في جنت والإعلام البلجيكي حتى قدمت موسما استثنائيا وأحرزت ١١ هدفا واشتراني أياكس ب ٧ مليون دولار وعمري ١٧ عاما فقط".

وأتم ميدو حديثه قائلا:"رسالتي الى رمضان يجب أن تكون قويا وتتحدى الحاقدين واسمع لمارتن يول وحسام غالي وشريف إكرامي وأحمد فتحي ومتعب طبعا".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها ميدو برمضان صبحي إذ أنه بعد لقاء منتخب مصر ونيجيريا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 وصفه بأفضل لاعب شاب رأه في حياته وطالب باحترافه. (طالع التفاصيل)

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