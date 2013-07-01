المنوفية: الثوار يغلقون مجالس المدن بالجنازير ويقطعون الطريق الزراعى

كتب : محمود الحصرى وسحر عون الإثنين 01-07-2013 07:55

انضم الآلاف من المواطنين اليوم إلى المعتصمين أمام ديوان محافظة المنوفية للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى، فيما واصل المتظاهرون إغلاق مجالس مدن، منوف، وأشمون، والشهداء، وشبين الكوم، والباجور، وقويسنا، وبركة السبع، وتلا، وسرس الليان، وتواصلت التظاهرات فى معظم مراكز المحافظة، فيما قال مصدر بمديرية أمن المنوفية، إن 8 تشكيلات تابعة قوات الأمن المركزى تتولى مهام تأمين المنشآت الحيوية فى المحافظة، وتجيهز تشكيلات لتأمين مقار حزب الحرية والعدالة حال تعرضها لأى اعتداءات من المتظاهرين، وأضاف أنه لا توجد تشكيلات حالياً أمام مقار الإخوان خشية استفزار المتظاهرين، إضافة إلى وجود عناصر تابعة للإخوان بتأمين المقرات من الداخل التى يتجاوز أعدادها 40 مقراً فى أنحاء المحافظة.

وانضم العشرات من العاملين، والموظفين بمجلس مدينة قويسنا إلى المعتصمين أمام المجلس بعد إغلاقه بالجنازير فى وجه الموظفين للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان وعلقوا لافتات كتب عليها «مغلق» حتى إسقاط النظام، وارحل يا مرسى، ورددوا هتافات منها، «يسقط يسقط حكم المرشد، ويوم 30 العصر هنهد عليه القصر، ويا مرسى قول لبديع مصر بلدنا ومش هبيع، ومش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى، والمرة دى ثورة بجد مش هانسيبها لحد».

وقطع العشرات من المتظاهرين بقرية «سبك» التابعة لمركز أشمون، طريق «سنتريس- أشمون»، للمطالبة بإسقاط مرسى، وانتقلت قوات مديرية أمن المنوفية بقيادة الرائد نصر القارح، رئيس مباحث أشمون للتفاوض مع المتظاهرين، من أجل فتح الطريق بفتح الطريق لكنهم رفضوا الاستجابة لمطلبه.

وقطع العشرات من المتظاهرين بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أثناء تظاهرهم للمطالبة بإسقاط مرسى ورحيل نظام الإخوان.

وتقدم الدكتور طارق المحلاوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية صباح أمس، باستقالة لمحافظ المنوفية ووزير الصحة تضامناً مع المتظاهرين

وقال المحلاوى فى استقالته: «إنه خلال العام المنقضى رأى الشعب أن السلطة التنفيذية بدءاً من رأسها الدكتور محمد مرسى ومروراً بباقى أعضائها وهم الجهاز الإدارى للدولة متمثلاً فى الحكومة بوزرائها ومحافظيها، والقيادات المعاونة لم تؤدِ واجبها فى تحقيق آماله المتمثلة فى شعاره: عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، وخرج الشعب ليعبر عن سحبه لهذه الثقة ولأن هذه المسئولية جماعية وتضامنية، لذا أبدأ بنفسى كأحد أفراد هذه السلطة، وأتقدم باستقالتى».

وفى مركز الشهداء، حاصر المئات من أهالى مدينة الشهداء منزل الدكتور عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، كما أغلق المتظاهرون كل الوحدات المحلية بالمركز، ومراكز الضرائب، والتموين، والسجل المدنى، وأعلنوا العصيان المدنى حتى رحيل النظام.

ونظم العشرات من المحامين فى المنوفية مسيرة حاشدة من أعضاء النقابة وشباب المحامين من أجل مشاركة المتظاهرين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإسقاط مرسى، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام منها، يسقط يسقط حكم المرشد، على وعلى الصوت اللى بيهتف مش هيموت، والمنوفية قالت كلمتها محمد مرسى خارج حسابتها، يا مرسى صحى النور النهارده آخر يوم.

من جهته، أكد خالد راشد نقيب المحامين فى المنوفية تضامن النقابة مع مطالب المتظاهرين، وأكد تشكيل وحدة دعم قانونى للمتظاهرين وتشكيل لجنة تهتم بالدفاع عن النشطاء السياسيين حال تعرضهم للاعتقال على مستوى المحافظة بكل مراكزها، كما أعلنت النقابة تأييدها الكامل للاعتصام أمام مبنى المحافظة حتى تحقيق المطالب بإسقاط النظام.