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مرتضى منصور يحدد موعد منح الدعوات للقاء مولودية بجاية.. وشيء واحد قد يمنع عودة الجمهور

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مرتضى منصور يحدد موعد منح الدعوات للقاء مولودية بجاية.. وشيء واحد قد يمنع عودة الجمهور مرتضى منصور يحدد موعد منح الدعوات للقاء مولودية بجاية.. وشيء واحد قد يمنع عودة الجمهور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه سيقوم بمنح دعوات حضور لقاء الفريق أمام مولودية بجاية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا صباح يوم الأربعاء.

ويستضيف الزمالك منافسه بجاية يوم السبت المقبل في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مرتضى منصور قائلا:"بداية من الساعة 2 حتى الخامسة يوم الأربعاء سأقوم بمنح الدعوات لجمهور الزمالك".

وأضاف"على أن يكون تجمع الجماهير يوم السبت في تمام الساعة الـ11 صباحا من أجل التفتيش قبل التوجه بالحافلات إلى ملعب المباراة".

وشدد رئيس الزمالك"كل حافلة سيكون بها اثنين من ظباط الشرطة وسيتم تفتيش الجمهور مرة أخرى عند الملعب".

وتوعد رئيس الزمالك الجمهور بالخروج عن النص أثناء التشجيع وإلا فسوف يقوم حينها بإلغاء فكرة عودة الجماهير وأن يتم منح الدعوات لأعضاء النادي فقط.

وأضاف"إذا تم توجيه أي سباب للجيش ورئيس الجمهورية والأهلي ومحمود طاهر وصالح سليم وللاعبي الزمالك أو المنافس فلن أجعل التجربة تستمر".

وأتم"حينها سأقوم بمنح الدعوات لأعضاء النادي فقط".

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فيديو اليوم السابع