السيسى: لا تهاون فى استعادة حقوق الدولة كاملة لإقامة مشروعات التنمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل بكل حزم مع أية عقبات قد تعوق تنفيذ المشروعات شرق قناة السويس، مشدداً على إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، ومؤكدا أنه لا تهاون فى استعادة حقوق الدولة كاملة من أجل حفظ حقوق المواطنين من خلال المضى قدماً فى مشروعات التنمية التى تهدف إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، خلال لقائه باللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس أكد على أهمية إنجاز جميع المشروعات بوتيرة سريعة وفقاً للمدى الزمنى المقرر لها بمراعاة أعلى معايير الجودة وأقل التكاليف.

ومن جهته، أكد اللواء كامل الوزير، افتتاح المرحلة الأولى من سحارة سرابيوم فى الرابع من أبريل الجارى التى تقوم بنقل المياه إلى ترعة السلام أسفل قناة السويس، مشيراً إلى بدء العمل فى المرحلة الثانية من السحارة بهدف زيادة كمية المياه التى تصل إلى شرق قناة السويس إلى 2.4 مليون متر مكعب يومياً، مما يؤدى إلى مضاعفة الرقعة الزراعية فى منطقة شرق القناة، ويساهم فى جهود التنمية الشاملة بسيناء.

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