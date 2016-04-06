مجلس الأعمال المصرى السعودى: تأسيس 10 شركات بمصر باستثمارات 36 مليار جنيه

أعلن رجل الأعمال الدكتور عبد الله مرعى بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عن ضخ استثمارات سعودية مصرية بقيمة 36 مليار جنيه من خلال تأسيس 10 شركات عملاقة، لافتا إلى انه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة فى رأسمال تلك الشركات ، كما تعهد المؤسسون بقيادة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى بالمجلس بتغطية رأس المال خلال 3 أشهر .

وقال مرعى فى تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن شركة جسور التى تم تأسيسها من قبل ستكون من أولى الشركات المستثمرة فى مشروعات قناة السويس خاصة فى تطوير الموانى الجافة وتطوير الأنشطة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ ، لافتا إلى أن رأسمالها سيبلغ 3.8 مليار جنيه وتم بالفعل إيداع 10% منها بالبنوك، حيث ندرس عروضا لمشاركة 32 مجموعة اقتصادية سعودية كبرى بأنشطة شركة جسور .

>وقال إن الخطط تشمل تأسيس شركة قابضة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية للسوق السعودية من 1.3مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار ، مؤكدا أن هذه الشركة سيمكنها بناء مستودعات ومناطق لوجستية لخدمة حركة التجارة بين البلدين وستساعد الشركات المصرية الأخرى المتعاملة مع السوق السعودية حيث أن اغلبها شركات متوسطة.

وأضاف أن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس شركة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبى ومنح الشهادات التى تمكن هؤلاء المتدربين من العمل فى أسواق الخليج والسعودية وحتى السوق الأوروبية ، ورأسمالها مليار جنيه ، لافتا إلى أن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس اكبر شركة فى الشرق الأوسط للعمل فى صناعة الدواجن.

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