على خطى خادم الحرمين الشريفين.. ولى العهد السعودى يدشن حسابه على تويتر

على خطى خادم الحرمين الشريفين دشن ولى العهد السعودى، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، (@M_Naif_Alsaud) مساء اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين.

ونشر ولى العهد السعودى تغريدته الأولى عبر الحساب الموثق قائلاً: "بسم الله ندشّن حسابنا الشخصى على تويتر لتعزيز التواصل مع كافة أبناء مجتمعنا الكريم بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لخدمة المواطنين".

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