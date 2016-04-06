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مستقبل وطن يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن نتيجة خطأ طبى بسفاجا

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مستقبل وطن يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن نتيجة خطأ طبى بسفاجا مستقبل وطن يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن نتيجة خطأ طبى بسفاجا
طالب حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر فى بيان له اليوم، بفتح تحقيقات موسعة مع المسئول الأول بالقطاع الصحى بالبحر الأحمر، الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة السيد محمد أبو غزالة مدير مستشفى سفاجا المركزى عقب وفاة مواطن يدعى سيد أبو سعدة، اليوم داخل المستشفى بعد إعطائه جرعة مخدر زائدة أعطاها له طبيب التخدير محى محمد قبل دخول العمليات أدت إلى وفاته.

وأعرب عماد سيف الأمين العام للحزب بالبحر الأحمر، عن استيائه من رد فعل مدير المستشفى وطبيب التخدير بترك جثة المريض داخل غرفة العمليات وهروبهم خارج المدينة الأمر الذى آثار موجة غضب من جانب الأهالى وإبلاغ المحافظ الذى أمر بإقالة مدير المستشفى.

وأضاف أن حالة التدهور الصحى فى الخدمات تسببت اليوم فى وفاة مواطن وقبلها حالات مماثلة وكان الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة لا يهتم بمن يموتون على أسرة المستشفيات بسبب أخطاء اطبائه وجهلهم، مطالبا بفتح تحقيق فورى وإحالة المتسببين فيه للنيابة العامة.


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