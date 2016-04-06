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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتتح دورته الثانية فى متحف الفنون الجميلة

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتتح دورته الثانية فى متحف الفنون الجميلة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتتح دورته الثانية فى متحف الفنون الجميلة
يفتتح بعد قليل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات دورته الثانية فى الفترة من 6 إلى 12 أبريل بمتحف الفنون الجميلة.

ويهدف المهرجان إلى المساهمة فى تطوير فنون وعلوم الفيلم الروائى والوثائقى وتشجيع الحوار بين الثقافات من خلال مسابقة رسمية للأفلام الروائية والوثائقية ومسابقة العمل الأول والثانى للخريجين الذين لديهم عمل أو عملين على الأكثر للفيلم الروائى فقط بالإضافة إلى عدد من الندوات المهنية وورش العمل السينمائية، ويعد محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان.


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