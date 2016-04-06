بالصور.. ملكات جمال العالم يغادرن قصر المنتزه بعد جولة لتنشيط السياحة

غادرت 60 ملكة جمال من مختلف جنسيات العالم، قصر المنتزه بعد جولة استغرقت 5 ساعات للتعرف فيها على المعالم السياحية والأثرية بقصر المنتزه بالإسكندرية، فى إطار جولتهن لتنشيط السياحة الداخلية بمصر.

وشملت الجولة زيارة قصر المنتزه الرئيسى والتعرف على ممتلكات الملك فاروق والصوبة الزجاجية الخاصة بالأشجار النادرة للملك وجولة حرة بحدائق المنتزه بكوبرى المشاة، والممشى البحرى بالإضافة إلى جولة بحرية باليخت ساعة كاملة فى عرض البحر، ويتحرك ملكات الجمال إلى الفندق على أن يستأنفوا الجولة من جديد غدًا بمكتبة الإسكندرية.

- بالصور.. ملكات جمال العالم يتناولن الأسماك البحرية بمطاعم المنتزه بالإسكندرية

- بالصور.. جولة بحرية باليخت لملكات جمال العالم للتعرف على معالم الإسكندرية