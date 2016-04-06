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ضبط منشطات جنسية مجهولة المصدر بمركز مستلزمات طبية بالمنصورة

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ضبط منشطات جنسية مجهولة المصدر بمركز مستلزمات طبية بالمنصورة ضبط منشطات جنسية مجهولة المصدر بمركز مستلزمات طبية بالمنصورة
تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط منشطات جنسية مجهولة المصدر فى مركز لبيع المستلزمات الطبية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد فهيم مكاوى رئيس مباحث التموين بضبط المدعو وائل ا م - 42 سنة ومقيم بناحية شها – مركز المنصورة المدير المسئول عن محل مدون على واجهتة مركز وائل للمستلزمات الطبية بناحية شارع بن بطوطة – من شارع جمال الدين الأفغانى – ثان المنصورة وذلك لحيازته عـدد3007 قرص وأنبوبة مرهم منشطات جنسية مختلفة الأنواع ( ملك النمر – تايجر كنج – فياجرا صقر أسود – فياجرا حمراء – مكس مان – سوبرمان) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 281 لسنة 1994والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحررعن ذلك المحضر رقم 4725 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2016.

منشطات جنسية مجهولة المصدر (1)

منشطات جنسية مجهولة المصدر (2)

منشطات جنسية مجهولة المصدر (3)


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