«العوضي» يتقدم ببلاغ ضد مصطفى بكري يتهمه فيه بسب وقذف طارق عبدالجابر

أكد طارق العوضي، محامي الإعلامي طارق عبدالجابر، أنه سيتقدم غدا الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد النائب البرلماني مصطفي بكري لارتكابه جرائم سب وقذف بحق موكله.

وأضاف العوضي، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أن البلاغ سيتضمن أيضا اتهامه بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأنه قرر أن الرئيس لم يسمح له بالعودة في حين أن الواقع كذب تلك الأخبار.

وأوضح محامي طارق عبد الجابر، أن إذاعة هذا الخبر الكاذب من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والسلام الاجتماعي في مصر.

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الإعلامي طارق عبد الجابر ، قادمًا من اليونان، حسبما أفاد مراسلنا.

وتأتي عودة “عبد الجابر”، عقب هروبه من مصر أعقاب ثورة ٣٠ يونيو لاعتراضه عليها، حينها أخذ يتنقل ما بين تركيا واليونان لمدة ٣ سنوات.