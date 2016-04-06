ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسنبلاوين للاتجار فى العملة

تمكن ضباط مباحث الموال العامة بالدقهلية من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير يتاجر فى العملات الأجنبية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بنجاح العميد باهى زقزوق رئيس مباحث الأموال العامة من ضبط "محمد.ش" صاحب مكتب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالسنبلاوين، للاتجار فى العملات الأجنبية ويمتلك محلا لتجارة الأدوات المنزلية بالسنبلاوين ويتخذه ستارا للقيام بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالعملات الأجنبية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضبطه داخل محل الأدوات المنزلية وبتفتيش المكان عثر به على 386,925 ألف جنيه مصرى و12430 ألف دولار أمريكى و1000 ريال سعودى، كما تمكنوا من ضبط "محمد.ع" مقيم تمى الأمديد أثناء تواجده بالمحل لاستبدال مبلغ 2400 دولار أمريكى، وبمواجتهه اعترف بأنه دائم التعامل مع المتهم لتغيير العملات الأجنبيه منه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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