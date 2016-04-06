أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسنبلاوين للاتجار فى العملة

Google+ Print
ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسنبلاوين للاتجار فى العملة ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسنبلاوين للاتجار فى العملة
تمكن ضباط مباحث الموال العامة بالدقهلية من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير يتاجر فى العملات الأجنبية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بنجاح العميد باهى زقزوق رئيس مباحث الأموال العامة من ضبط "محمد.ش" صاحب مكتب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالسنبلاوين، للاتجار فى العملات الأجنبية ويمتلك محلا لتجارة الأدوات المنزلية بالسنبلاوين ويتخذه ستارا للقيام بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالعملات الأجنبية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضبطه داخل محل الأدوات المنزلية وبتفتيش المكان عثر به على 386,925 ألف جنيه مصرى و12430 ألف دولار أمريكى و1000 ريال سعودى، كما تمكنوا من ضبط "محمد.ع" مقيم تمى الأمديد أثناء تواجده بالمحل لاستبدال مبلغ 2400 دولار أمريكى، وبمواجتهه اعترف بأنه دائم التعامل مع المتهم لتغيير العملات الأجنبيه منه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


>- جامعة المنصورة تنسق لعقد المؤتمر الدولى الثانى والعشرين لجراحة القلب والصدر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365