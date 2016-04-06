ضبط خريج معهد خدمة اجتماعية بالمنصورة بحوزته أختام وأكليشيهات مزورة

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط خريج من معهد الخدمة الاجتماعية بحوزته أختام وأكليشيهات مزورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ عن قيام شخص بتزوير عقود خاصة بالشهر العقارى ووجود أختام مقلدة معه وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد رامى طنطاوى رئيس مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة، من ضبط السيد.ع.ا.س 37 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم قرية "طناح" دائرة المركز حال تواجده بمسكنه وعُثر به على أكليشيه يُقرأ مصلحة الشهر العقارى مكتب توثيق المنصورة و"51" ختم صغير الحجم خاصة ببعض المواطنين ومبلغ 28700 جنيه، وعدد من العقود الخاصة ببيع الأراضى والعقارات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير الأوراق والمستندات مقابل مبالغ مالية، والمبلغ حصيلة نشاطه غير المشروع، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2907/2016 إدارى المركز، جارِ العرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم وفحص نشاطه الإجرامى.

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