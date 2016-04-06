تعرفى على معدلات زيادة وزنك المسموح بها أثناء الحمل.. وأهميتها للجنين

تكتسب السيدة بعض الوزن بمجرد حملها وهذا يشكل عند الكثيرات مشكلة، حيث يعمل هذا الوزن الزائد على اكتسابها لدهون ومياه أزمة كثيرة تغير من شكلها ويجعلها تخرج من عالم الرشاقة الأنثوية.

وقال الدكتور عمرو أبو اليزيد، أخصائى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الوزن المكتسب أثناء الحمل لا يعنى ضياع أنوثة المرأة ولكنه أول طريق الأمومة الحقيقة، حيث يعمل كل كيلو وزن زيادة عن الطبيعى على تغذية الجنين مشيرًا إلى أن الزيادة فى الوزن تحدث بمعدل كيلو واحد فى الأسابيع الأولى من الحمل، ونصف كيلو فى كل أسبوع تالى، ولا ينصح السيدات بإتباع أنظمة الدايت.

>ولتطمئن كل سيدة على سلامة زيادة وزنها بما يتناسب مع صحة جنينها أوضح أخصائى النساء والتوليد أن هناك معدلات زيادة طبيعية أقرها الأطباء وتساعد على نمو صحى للجنين وهى:

• إذا كان وزن السيدة طبيعى قبل الحمل فيتوقع زيادته بعد الحمل من 12.5 إلى 17.5 كيلو جرام.

>• إذا كانت السيدة نحيفة قبل الحمل يزداد وزنها بعد الحمل لأكثر من 17.5 كيلو.

>• إذا كانت السيدة بدينة قبل الحمل يزداد وزنها لأقل من 12.5 كيلو.

>• إذا كانت المرأة حامل فى توأم يزداد من 17.5 إلى 22.5 كيلو.

>وأشار الدكتور عمرو إلى أن زيادة الوزن التى تكتسبها السيدة أثناء الحمل ترجع إلى 3 أسباب هى:

>• زيادة مخزون جسم الحامل من المواد الغذائية.

>• زيادة كمية الدم الناجمة عن توقف الدورة الدموية.

>• زيادة سوائل الجسم الأخرى.

>ونصح الدكتور أبو اليزيد الحامل بعدة أمور هى:

>1. الحفاظ على وزن وحجم الجنين أثناء الحمل.

>2. الجنين الذى يعانى من وزن وحجم قليل أثناء الحمل يعانى من صعوبات فى الولادة وفى الشهور الأولى من عمره.

>3. الجنين ذو الوزن والحجم المنخفض لا يعنى ولادة أسهل أو خالية من المصاعب.

>4. النسبة الكبرى من الوزن المكتسب أثناء الحمل 70% منها مخصصة لنمو الجنين وتطوره الطبيعى والصحى.

>5. كل كيلو زيادة طبيعية فى وزن الحامل لمصلحة الجنين ويساعد فى ميلاد طفل مكتمل النمو والعافية إضافة إلى المحافظة على صحتك ومخزونك الغذائى الذى يعوضك ما تفقديه أثناء الحمل والرضاعة.

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