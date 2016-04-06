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السعودية تمنح المغرب شريحة من حزمة مساعدات مالية قيمته 230 مليون دولار

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السعودية تمنح المغرب شريحة من حزمة مساعدات مالية قيمته 230 مليون دولار السعودية تمنح المغرب شريحة من حزمة مساعدات مالية قيمته 230 مليون دولار
قالت وزارة المالية المغربية اليوم الأربعاء، إن والمغرب وقعا اتفاق مساعدة قيمته 230 مليون دولار فى إطار حزمة للدعم المالى مدتها خمس سنوات مقدمة من دول الخليج الغنية.

كانت أربع دول خليجية هى قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد اتفقت فى 2012 على تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار للمغرب فى الفترة من 2012 إلى 2017 لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.

وأبلغ وزير المالية المغربى رويترز أن الشريحة التى وقعت اليوم فى المنامة هى المساهمة السعودية لعام 2016.
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مصر 365

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