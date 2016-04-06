بالصور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم

شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، يرافقه اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة فى نسخته الثالثة على التوالى للموسم الرياضى 2015/2016، الذى جمع فريقى مركزى شباب بلفيا والعبور، على ملعب استاد بنى سويف الرياضى، وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب العبور بهدفين مقابل لا شىء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة وسط حضور جماهيرى من مشجعى الفريقين.

كما حضر المباراة النائب عبد الرحمن البرعى عضو مجلس النواب عن بنى سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمحافظة، وأحمد سرور مدير الشباب والرياضة، وصلاح بدر رئيس منطقة الكرة بالمحافظة، وخالد سيد رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وعقب انتهاء لقاء الفريقين سلم المحافظ ومدير الأمن كأس البطولة للفريق الفائز، علاوة على شيك بمبلغ 100 ألف جنيه مكأفاة المركز الأول، فى حين حصل مركز شباب بليفيا على المركز الثانى ومبلغ 75 ألف جنيه، وجاء فريق مركز شباب سمسطا فى المركز الثالث وحصل على مكافأة 50 ألف جنيه بعد تغلبه على مركز شباب تلت بنتيجة هدف مقابل لا شىء فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التى سبقت المباراة النهائية.

من جانبه أوضح مدير عام الشباب والرياضة أن جوائز المسابقة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن فريق مركز شباب العبور الفائز بالمركز الأول سوف يشارك فى التصفيات النهائية التى تستضيفها محافظة الإسكندرية ممثلا لبنى سويف، والتى ستنطلق فى الـ18 من أبريل الجارى، لافتا إلى أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم هذا الموسم شارك فى فعالياته 24 فريقاً يمثلون الإدارات الشبابية بالمحافظة، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة 12 فريقاً، بإجمالى 264 مباراة لفرق المجموعتين، حيث يقضى نظام البطولة بحصول كل فريق على ثلاثة آلاف جنيه، حال الفوز وفى التعادل ألف جنيه تقدمها الوزارة، شاكرا المجهودات التى بذلها المحافظ بالتنسيق مع مدير الأمن لإقامة المباراة بحضور الجمهور.

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