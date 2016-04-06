السيطرة على حريق اندلع فى مخبز بلدى ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف من السيطرة على حريق هائل بأحد المخابز البلدية بمدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من العقيد محمد عبد اللطيف مأمور مركز سمسطا بنشوب حريق هائل بمخبر عبد الظاهر بمدينة سمسطا.

وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء على رأس سيارتى إطفاء واستطاعوا بمساعدة الأهالى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل والمحلات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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