محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ويؤكد على حل مشاكل المواطنين

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم بحضور المحاسب كمال شلبى ـ السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور عثمان المغربى نائب رئيس جامعة سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديرى المديريات، ومديرى بعض الإدارات بالديوان العام.

وافتتح المحافظ المجلس بتهنئة الحضور وشعب سوهاج بالعيد القومى للمحافظة يوم العاشر من أبريل ، كما هنأ رؤساء الوحدات القروية والنواب الجدد وحثهم علي العمل وخدمة الأهالى والمواطنين وحل مشاكلهم، قائلا: يجب أن يشعر المواطن بوجودكم فى الشارع.

وأكد المحافظ على أهمية خروج احتفالية المحافظة بعيدها القومى بالشكل اللائق والمشرف حيث سيتم تقسيم الاحتفال على يومين يوم الأحد القادم العاشر من أبريل الجارى حيث سيتم التجمع بميدان الثقافة بسوهاج الساعة الرابعة عصرا وتقوم كل وحدة محلية بالمشاركة بسيارة بيضاء اللون لتمثل كل مدينة من مدن المحافظة.

ويوم الاثنين الموافق الحادى عشر من أبريل سيقدم عرض مسرحى بمشاركة قصر ثقافة سوهاج على المسرح الرومانى المكشوف بمدينة ناصر بسوهاج.

كما ناقش المجلس الخطة الاستثمارية للديوان العام ومديريات المحافظة، وشدد المحافظ على المديرات المختلفة والوحدات المحلية بعدم إهدار المال العام والمتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية، قائلا أنه ستحاسب كل جهة على ما قامت به من أعمال ومشروعات خلال العام، على أن يتم عرض الموقف النهائى لكل خطة فى موعد أقصاه الأول من مايو القادم.

وقام كل مسئول بعرض خطته الاستثمارية خلال العام منها مديريات "التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، القوى العاملة، الشئون الاجتماعية، والإسكان".

وأعلن المحافظ أنه سيتم تجهيز معارض للسلع الغذائية والتموينية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بجرجا وطهطا قريبا، وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز المكان المناسب لإقامة مثل هذه المعارض التى يستفيد منها المواطن خاصة محدودى الدخل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على أهمية توفير السلع الغذائية والتموينية اللازمة وإغراق السوق بها للتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الاسعار واستغلال بعض التجار.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع طرح فكرة توسعة نفق العروبة الثقافة أو إنشاء كوبرى علوى للحوار المجتمعى وأخذ آراء المواطنين والأهالى إلى جانب الهيئات الهندسية والمتخصصين فى دراسة مثل هذا المشروع، لتوفير السيولة المرورية اللازمة، بوسط مدينة سوهاج.

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