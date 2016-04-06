بالصور.. رئيس جامعة القناة يفتتح مؤتمر كلية التمريض.. ويؤكد: شباب باعث للأمل

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، المؤتمر الطلابى والبحثى الخامس لكلية التمريض، تحت عنوان "التمريض تعلم واحتراف" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، يرأس المؤتمر الدكتور نجلاء كمال وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر الدكتور غنيم السيد غنيم، ومساعد مقرر المؤتمر الدكتور إسلام رضا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة فى افتتاحه للمؤتمر، أن كلية التمريض تعد نموذجا متميزا وأن مهنة التمريض لها سمو وأهمية كبيرة، وهى الضلع الرئيسى فى المنظومة الصحية، وفى بعض الدول يصرح للتمريض بتشخيص الحالة، وصرف العلاج، وذلك إيمانا بالدور الفعال للتمريض، ومن جانبنا نلتزم بتخريج طالب على مستوى راقٍ، وذلك يستلزم الكثير من المجهود منا، كإدارة جامعة، ومنكم كطلاب، فشباب كلية التمريض باعث للأمل.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أنه ينتظر بعد المؤتمر توصيات ناجحة قابلة للتطبيق، مؤكدا اهتمام الجامعة برؤية الشباب، وأن الجامعة افتتحت أمس منتدى الحوار الوطنى، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب، وذلك لمعرفة رؤية الشباب فى تطوير التعليم.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى النجاح الذى تحققه كلية التمريض، وأنها كلية ذات أنشطة متعددة، وشكر اللجنة المنظمة، مؤكدا دعمه للمشاركات الطلابية فى جميع الأنشطة والمؤتمرات داخل الجامعة.

من جانبها، قالت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنها سعيدة لكونها مشرفة على كلية التمريض، وذلك لأنها نموذج يعتد به فى الأنشطة، ووجهت كلمتها للطلاب لاعتبار مثل هذه المؤتمرات تدريبا لاستكمال الدراسات العليا، وشكرت القائمين على مراجعة الأبحاث المقدمة.

ووجهت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية كلمتها لطلابها، مؤكدة سعادتها بهم لتميزهم فى الأنشطة وشكرت إدارة الجامعة على الرعاية المتميزة التى تقدمها للطلاب فى التدريب العملى للمرضى خلال الأربع سنوات، وأوصتهم بالتعامل مع المرضى بالحسنى، والأداء الجيد المتميز حتى ترتقى مهنة التمريض السامية بأدائهم وسلوكهم الجيد.

وكرم الدكتور ممدوح غراب، طلاب الامتياز، ومنهم الطالبة أسماء محمد حلمى، والطلاب المتميزين فى الأنشطة، وأهدت الدكتورة وفاء عبد العظيم درع الكلية لكل من الدكتور ممدوح غراب، والدكتورة ناهد مصطفى، والدكتور طارق راشد رحمى.

حضر المؤتمر، الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعضو مجلس الشعب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبحضور الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

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