بالصور.. جولة لملكات جمال العالم بقصر المنتزه بالإسكندرية

قامت ملكات جمال العالم للبيئة، بجولة حرة داخل قصر المنتزه، ظهر اليوم الأربعاء، والتقطن الصور التذكارية بجوار شاطئ الكورنيش، وعلى كوبرى المنتزه، وممشى السفن الخاص بالملك فاروق.

تأتى جولة الـ 60 ملكة جمال، فى إطار الدعاية لتنشيط السياحة فى مصر، وتعريفهن بالمناطق الأثرية والسياحية فى جميع المحافظات، ومنها محافظة الإسكندرية، وتستغرق مدتها 5 أيام.

ورافق ملكات الجمال، تشكيل أمنى من مديرية أمن الإسكندرية، لتأمين تواجدهن داخل قصر المنتزه وتنظيم دخولهن، بالإضافة إلى تنظيم برنامج من هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، ويشمل جولة حرة داخل قصر المنتزه، وجولة بحرية، وتناول المأكولات البحرية.

بالصور.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة لتنشيط السياحة: "إسكندرية مية مية"