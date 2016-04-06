بالصور.. ملكات جمال العالم يتناولن الأسماك البحرية بمطاعم المنتزه بالإسكندرية

تناول ملكات جمال العالم، أثناء وجودهن بالإسكندرية منذ قليل، وجبة الغداء من الأسماك البحرية والأكلات الشعبية المصرية والمشروبات فى استراحة، بعد جولة على قصر المنتزه والصوبة الزجاجية وجولة حرة داخل حدائق المنتزه، والتقطن فيها الصور التذكارية فى إطار تنشيط السياحة فى مصر

وقالت داليا عبدالله، عضو هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جولة ملكات الجمال تشمل اليوم على قصر المنتزه بجميع مزاراته السياحية والتاريخية .

وأضافت أنه بعد انتهاء الجولة سيعود الوفد للفندق ببرج العرب على أن تستكمل الرحلة غدا فى مكتبة الإسكندرية، يعقبها مؤتمر صحفى لعرض أهداف المسابقة وتنشيط السياحة الداخلية فى مصر.

جدير بالذكر أن الجولة السياحية لملكات جمال العالم تحت تأمين مديرية أمن الإسكندرية، منذ خروجهن من الفندق ببرج العرب وتأمين الجولة السياحية أثناء إقامتهن بالإسكندرية .

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