"البحوث الفلكية": لا صحة لظهور القمر باللون الأخضر

نفى الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حول ظهور القمر باللون الأخضر مرتين، أحدهما فى 20 أبريل الحالى والثانية فى 29 مايو القادم.

وأضاف تادرس فى تصريحات صحفية، أن أكذوبة مواقع التواصل الاجتماعى، حددت استمرار ظهور القمر بلونه الأخضر لمدة ساعة ونصف فى الحالة الأولى، بسبب اصطفاف بعض الكواكب، وهو ما لم يحدث منذ 420 عامًا.

وتابع تادرس: "ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعى أيضا بظهور القمر باللون الأخضر مرة أخرى يوم الأحد 29 مايو المقبل، بسبب قربه الشديد من كوكب أورانوس، غير صحيح، حيث سيكون أورانوس على مسافة قوسية كبيرة من القمر فى هذه الليلة، كما أن المسافة الخطية بين القمر وأورانوس كبيرة جدا، ولا يمكن بأى حال أن تؤدى إلى حدوث هذه الظاهرة المزعومة".

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