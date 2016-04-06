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منظمة العمل العربية: البطالة وراء ارتفاع نسبة الفقر بالدول العربية

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منظمة العمل العربية: البطالة وراء ارتفاع نسبة الفقر بالدول العربية منظمة العمل العربية: البطالة وراء ارتفاع نسبة الفقر بالدول العربية
قال فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن الدول العربية تحتل مراتب مرتفعة بالنسبة لمعدلات البطالة العالمية مؤكدا ان ذلك تسبب فى ارتفاع نسبة الفقر، مؤكدا انها مقلقة كما ونوعا لانها ترتكز بنسبة كبير فى الشباب العربى.

وأضاف خلال فاعليات الجلسة النقاشية بالمؤتمر الوزارى حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية، والذى افتتحه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والعديد من الوزراء العرب المسئولين، ان البطالة احد محركات اللا استقرار السياسي التي تشهدها الدول العربية مؤكدا أن المنظمة تسعى باستمرار مواجهة البطالة بالطرق المختلفة.

واكد على اهمية ان تتواكب جودة التعليم مع احتياجات السوق مضيفا ان هناك اليات واضحة تناقش في هذا المجال سنويا ويرفع عنها تقارير.

جامعة الدول العربية: جاهزون لدعم جهود تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030

نص كلمة رئيس الوزراء بمؤتمر التنمية المستدامة للدول العربية 2030

تفاصيل مؤتمر التنمية المستدامة للدول العربية.. السيسي: مصر تعلى من شأن العمل العربى.. وشريف إسماعيل: سنأخذ بيد الفئات الضعيفة.. ونبيل العربى: الاحتلال الإسرائيلى عقبة أمام التنمية

وزيرة التضامن: أجندة التنمية المستدامة تأخذ فى أبعادها محاربة الفقر
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مصر 365

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