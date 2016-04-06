فرنسا تدين هجوم الإرهابى فى مدينة الدلم بالمملكة العربية السعودية

أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة الدلم بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل عقيد بالشرطة السعودية.

وقال نادال فى تصريح اليوم الأربعاء، إن بلاده تتقدم بالتعازى لأسرة الضحية، وتعرب عن تضامنها مع السلطات والشعب السعودى فى مكافحة الإرهاب.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مهاجمين اغتالوا مسؤولا أمنيا سعوديا، وعُثر على جثته غربى العاصمة الرياض، فى هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن