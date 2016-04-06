أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فرنسا تدين هجوم الإرهابى فى مدينة الدلم بالمملكة العربية السعودية

Google+ Print
فرنسا تدين هجوم الإرهابى فى مدينة الدلم بالمملكة العربية السعودية فرنسا تدين هجوم الإرهابى فى مدينة الدلم بالمملكة العربية السعودية
أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عن إدانة بلاده للهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة الدلم بالمملكة العربية أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل عقيد بالشرطة السعودية.

وقال نادال فى تصريح اليوم الأربعاء، إن بلاده تتقدم بالتعازى لأسرة الضحية، وتعرب عن تضامنها مع السلطات والشعب السعودى فى مكافحة الإرهاب.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مهاجمين اغتالوا مسؤولا أمنيا سعوديا، وعُثر على جثته غربى العاصمة الرياض، فى هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة