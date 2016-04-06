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حبس برلمانى سابق ونجله وشقيقه بتهمة التعدى على أفراد شرطة بالفيوم

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حبس برلمانى سابق ونجله وشقيقه بتهمة التعدى على أفراد شرطة بالفيوم حبس برلمانى سابق ونجله وشقيقه بتهمة التعدى على أفراد شرطة بالفيوم
قررت نيابة مركز الفيوم، اليوم الأربعاء، حبس عضو مجلس نواب سابق، ونجله، وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على أفراد حملة تابعة لشرطة المجتمعات العمرانية بمدينة الفيوم الجديدة.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بأنه أثناء قيام حملة أمنية من شرطة المجتمعات العمرانية بمدينة الفيوم الجديدة، بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بالمدينة، لوحظ وجود 4 لوادر تحفر فى مكان مخالف، وتابعة لـ"محمد .ه" عضو مجلس نواب سابق، عن دائرة بندر الفيوم، وتم مصادرتها ووقف أعمال الحفر، إلا أنهم فوجئوا بالنائب السابق، ونجله، وشقيقه، بالتعدى على أفراد الحملة، وإصابة بعضهم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2747 لسنة 2016، وضبط المتهمين، وأحيلوا إلى نيابة مركز الفيوم، التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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