خطوات مهمة لتحفيز نمو دماغ الرضع والأطفال

محفزات الدماغ هي مجموعة من الأساليب التربوية التي تساهم بشكل كبير في تحفيز نمو الدماغ لدى المواليد الجدد والأطفال، وتعتبر من الأساسيات التي تكوّن إدراك الطفل و وعيه وكل ما يرتبط بذلك في حياته مستقبلا.



أثبتت العديد من الدراسات أهمية محفزات الدماغ في تطوير النمو الإدراكي لدى من تعرضوا لها مقارنة بغيرهم، وتبدأ تلك المحفزات بعملها منذ وجود الجنين في رحم امه وحتى بلوغه سن الرشد.



إليك أهم الخطوات المهمة لتحفيز نمو الدماغ لدى الرضع والأطفال:

- التحدث إلى الطفل منذ ولادته، بالتأكيد هو لا يدرك ولكن سوف يربط بين الكلمات والأفعال التي تقوم بها الأم له.

- الحديث مع الطفل بأصوات مختلفة توضح المعاني.

- تعابير الوجه مهمة اثناء الحديث مع الطفل والمبالغة بها مع المواليد الجدد.



- لغة الجسد تساعد في إيصال المعاني بكل سهوله للطفل.

- الغناء والموسيقى تحفز الدماغ وتتحكم في انفعالات الطفل.

- الصور تساهم في ربط المناظر بالكلمات والافعال. كالقصص والحكايات والمجسمات.



- اللعب مع الطفل وتحفيز يديه وأرجله لتحريكها.