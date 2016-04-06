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«مرور القاهرة»: جار فحص صور سيارتي “فيس بوك” ورقمهما الموحد

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«مرور القاهرة»: جار فحص صور سيارتي “فيس بوك” ورقمهما الموحد «مرور القاهرة»: جار فحص صور سيارتي “فيس بوك” ورقمهما الموحد

صورة السيارتين

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، أن إدارة المرور تفحص صورتي السيارتين ماركتي”Range Rover”  اللتين تحملان نفس رقم اللوحات المعدنية وتسيران في شوارع القاهرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة حالة ثبوت صحتها، لافتا إلى أنه سيتم إحالة المتسببين عنها إلى النيابة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”تويتر”، أمس، صورتين لسياريتين فاخرتين مختلفتين تحملان نفس حروف وأرقام اللوح المعدنية، وهي “هـ 1″، وهما تسيران في شوارع القاهرة.

وقالت سمية الهادي، ناشطة وناشرة الصورتين، عبر صفحتها على “فيس بوك” : “إنه لمن عجائب القدر، وأنا وانا رايحة أوصل بنتى للمدرسة أشوف العربيه البيضاء الفاخرة دى ويلفت انتباهى رقمها، وبعد كده اشوف نفس أم العربية الفارهه دى بس لونها أحمر، وبنفس الرقم “.

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أونا