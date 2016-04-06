7 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق.. أبرزها الغرغرة بماء الملح والعرقسوس

وصفات طبيعية لالتهاب الحلق

التهاب الحلق من الاضطرابات المرضية الشائعة للغاية، وله أسباب عديدة مثل: نزلات البرد والأنفلونزا والحصبة وتلوث الهواء الجوى، كما أن جفاف الهواء والحساسية من أبرز مسببات احتقان الحلق، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "healthline".>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الوصفات الطبيعية التى تستخدم لعلاج التهاب الحلق، وتشمل:>1.العرقسوس: نقع جذور العرقسوس فى الماء لفترة كافية والغرغرة بمائها يساهم فى مكافحة آلام والتهابات الحلق، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً.

2.العسل:من أقدم الوصفات الطبيعية التى استخدمت فى علاج التهاب الحلق وتسريع استشفاء الجروح والتقرحات بالحلق.

3.الغرغرة بالمياه الدافئة بالملح يساهم فى الحد من التهابات الحلق وتقليل التورم.

>4.تناول شاى المارشميلو بمعدل مرتين إلى 3 مرات خلال اليوم يساهم فى الحد من آلام والتهابات الحلق.

5.الغرغرة بشاى أعشاب المريمية والإكينيسيا يساهم فى علاج التهابات الحلق، وله نفس فاعلية البخاخات المحتوية على العقاقير الدوائية.

>6. وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان يساهم استخدام بخاخات زيت النعناع فى علاج التهاب الحلق، نظرا لاحتوائه على المنثول، والذى يساهم فى تقليل لزوجة المخاط، ويهدئ السعال والتهاب الحلق.

>7.حبة البركة تتمتع بخواص رائعة تساهم فى الحد من احتقان الحلق ومكافحة الميكروبات المسببة للمرض.

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