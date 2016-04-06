7 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق.. أبرزها الغرغرة بماء الملح والعرقسوس

التهاب الحلق من الاضطرابات المرضية الشائعة للغاية، وله أسباب عديدة مثل: نزلات البرد والأنفلونزا والحصبة وتلوث الهواء الجوى، كما أن جفاف الهواء والحساسية من أبرز مسببات احتقان الحلق، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "healthline".إعلان - Ads إعلان - Ads
>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الوصفات الطبيعية التى تستخدم لعلاج التهاب الحلق، وتشمل:
>1.العرقسوس: نقع جذور العرقسوس فى الماء لفترة كافية والغرغرة بمائها يساهم فى مكافحة آلام والتهابات الحلق، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً.
3.الغرغرة بالمياه الدافئة بالملح يساهم فى الحد من التهابات الحلق وتقليل التورم.
5.الغرغرة بشاى أعشاب المريمية والإكينيسيا يساهم فى علاج التهابات الحلق، وله نفس فاعلية البخاخات المحتوية على العقاقير الدوائية.
>أحدث بحث طبى يوصى بغرغرة "الأسبرين" بدلاً من بلعه لعلاج التهاب الحلق
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>أطعمة لعلاج التهاب الحلق أهمها الموز والكرنب
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وصفات طبيعية لالتهاب الحلق
>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الوصفات الطبيعية التى تستخدم لعلاج التهاب الحلق، وتشمل:
>1.العرقسوس: نقع جذور العرقسوس فى الماء لفترة كافية والغرغرة بمائها يساهم فى مكافحة آلام والتهابات الحلق، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً.
2.العسل:من أقدم الوصفات الطبيعية التى استخدمت فى علاج التهاب الحلق وتسريع استشفاء الجروح والتقرحات بالحلق.
3.الغرغرة بالمياه الدافئة بالملح يساهم فى الحد من التهابات الحلق وتقليل التورم.
>4.تناول شاى المارشميلو بمعدل مرتين إلى 3 مرات خلال اليوم يساهم فى الحد من آلام والتهابات الحلق.
5.الغرغرة بشاى أعشاب المريمية والإكينيسيا يساهم فى علاج التهابات الحلق، وله نفس فاعلية البخاخات المحتوية على العقاقير الدوائية.
>6. وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان يساهم استخدام بخاخات زيت النعناع فى علاج التهاب الحلق، نظرا لاحتوائه على المنثول، والذى يساهم فى تقليل لزوجة المخاط، ويهدئ السعال والتهاب الحلق.
>7.حبة البركة تتمتع بخواص رائعة تساهم فى الحد من احتقان الحلق ومكافحة الميكروبات المسببة للمرض.
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>أحدث بحث طبى يوصى بغرغرة "الأسبرين" بدلاً من بلعه لعلاج التهاب الحلق
>
>
>أطعمة لعلاج التهاب الحلق أهمها الموز والكرنب
>