الفيدرالى للسكر: 415 مليون مصابين بالسكر فى العالم و642 مليونا بحلول 2040

بمناسبة اليوم العالمى للسكر الموافق 7 إبريل، أعلن الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر "IDF " أن عدد المصابين على مستوى العالم يصل إلى 415 مليون مريض، وأنه من المتوقع أن يزداد عدد المصابين بالسكر ليصل إلى 642 مليون مريض بحلول عام 2040 فى العالم.

من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية للانتباه إلى ضرورة تكثيف الوقاية والعلاج من هذا المرض، مشيرة فى تقرير لها اليوم إلى أن عدد البالغين المصابين بمرض السكرى قد تضاعف أربع مرات تقريبا منذ عام 1980، وأن أهم العوامل التى أدت إلى زيادة هذا العدد على مستوى العالم هو زيادة الوزن والسمنة، موضحة أنه فى عام 2012 تسبب مرض السكر فى وفاة 1.5 مليون حالة.

> وأشار التقرير إلى أن مضاعفاته يمكن أن تؤدى إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية و العمى والفشل الكلوى وبتر الأطراف السفلى.

ويدعو التقرير الجديد إلى أنه يجب على الحكومات اتخاذ القرارات السليمة لتشخيص المرض وعلاجه ورعاية المرضى الذين يعانون من مرض السكر وتشجيع المواطنين على تناول الطعام الصحى، و ممارسة النشاط البدنى، وتجنب الزيادة المفرطة فى الوزن.

>

- أستاذ باطنة: السكر والضغط قد يختفيان بعد إنقاص الوزن

>

- إيناس شلتوت استشارى السكر والغدد تجيب على أسئلة القراء: العلاج بالخلايا الجذعية رهن التجارب ولا يجب دفع مقابل.. لا سند علمى للعلاج بالأوزون.. والطفل مريض السكر النوع الأول يستطيع الحياة بشكل طبيعى