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مؤتمر عالمى يكشف عن حقنة جديدة تقلل الوزن بنسبة 13% خلال 6 شهور

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مؤتمر عالمى يكشف عن حقنة جديدة تقلل الوزن بنسبة 13% خلال 6 شهور مؤتمر عالمى يكشف عن حقنة جديدة تقلل الوزن بنسبة 13% خلال 6 شهور
كشف المؤتمر السنوى لجمعية الأشعة التداخلية، الذى عقد مؤخرا بمدينة فانكوفر الكندية، عن أحدث علاج للسمنة، التى تصيب أكثر من 640 مليون شخص حول العالم، وتتسبب فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وسرطان الأمعاء.

وتوصل فريق من العلماء بجامعة جونز هوبكنز الأمريكى إلى هذا العلاج الجديد، الذى يتم فيه حقن خرزات مجهرية (متناهية الصغر) الحجم داخل أنسجة قاع المعدة باستخدام قسطرة صغيرة يتم تمريرها عبر الفخذ أو المعصم، حيث تعمل على تقليل مستويات هرمون الغريلين، وهو أحد الهرمونات التى تتحكم فى الشعور بالجوع.

وأوضح الباحثون أن هذه الخرزات المجهرية تقلل ضخ الدم إلى هذه المنطقة، وتقلل إفراز هرمون الغريلين، وهو ما يساهم فى الحد من الشعور بالجوع ويكافح الوزن الزائد.

وكشفت التجارب الإكلينيكية الأولية، التى خضع لها 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاما، أن هذا العلاج أثبت فاعلية كبيرة فى خفض وزن الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة، وقل بنسبة 13.3% خلال 6 شهور، وأكد العلماء أن هذه العملية آمنة للغاية ويتم خلالها استخدام أقل قدر من التدخل الجراحى مقارنة بالعمليات الجراحية الأخرى.

نشرت هذه النتائج مؤخرا عبر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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