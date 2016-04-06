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بجاية يخوض مرانه الأولى بعد وصوله القاهرة

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بجاية يخوض مرانه الأولى بعد وصوله القاهرة بجاية يخوض مرانه الأولى بعد وصوله القاهرة

يخوض فريق مولودية بجاية الجزائري تدريبه الأول في القاهرة اليوم الأربعاء على ملعب الفندق الذي يقيم فيه.

بعثة الفريق الجزائري كانت قد وصلت يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتدرب بجاية يوم الخميس على الملعب الفرعي لبتروسبورت في السادسة والنصف على أن يخوض مرانه الرئيسي يوم الجمعة على بتروسبورت ملعب المباراة.

ومن ناحية أخرى قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة مأدبة عشاء مساء الخميس لبعثة فريق مولودية بجاية الجزائري.

وقرر مرتضى منصور إقامة المأدبة تقديرا للعلاقات الطيبة التي تجمع الشعب المصري والجزائري.

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