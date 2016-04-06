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طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لزيارة العاهل السعودي

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طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لزيارة العاهل السعودي طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لزيارة العاهل السعودي

جانب من الاستعدادات

مراسل «ONA»:

استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والمقررة الخميس المقبل.

وأعلنت سلطات المطار، بحسب مراسل “أونا”، حالة الطوارئ، و أغلقت ساحات انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية، ومنع دخول أي سيارة لحين انتهاء زيارة الملك للقاهرة.

 كما تم تزين الطرقات المؤدية للمطار والتي سوف يسير فيها الملك فور وصوله القاهرة بأعلام والسعودية .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم استخراج تصاريح لدخول وخروج أكثر من ٦٠ سيارة، وذلك لحمل متعلقات خاصة بزيارة الملك الذي من المنتظر وصوله ظهر الخميس، وسوف يكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح بالمطار .

وأضافت المصادر، أنه قام وفد سعودي يضم حوالي ٨ أشخاص بتفقد صالات المطار وأرض المهبط، في جولة تفقدية لمشاهدة ودراسة خط سير الملك السعودي، وكان يرافقهم بالمطار قيادات أمنية وقيادات من شركة ميناء القاهرة الجوي .

كما تم تخصيص أماكن داخل ارض المهبط مخصصة لطائرة الملك والطائرات المرافقة له اثناء الزيارة .

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أونا

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