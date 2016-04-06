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بالصور.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة لتنشيط السياحة: "إسكندرية مية مية"

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بالصور.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة لتنشيط السياحة: "إسكندرية مية مية" بالصور.. ملكات جمال العالم يوجهن رسالة لتنشيط السياحة: "إسكندرية مية مية"
وجهت 60 ملكة جمال رسالة من داخل مدينة الإسكندرية، أثناء جولتهن بقصر المنتزه اليوم فى إطار تنشيط السياحة الداخلية فى قائلين: "إسكندرية ميه ميه".

وحرصت ملكات الجمال على التقاط صور على كورنيش الإسكندرية وعلى الكوبرى الشهير بقصر المنتزه للدعاية لتنشيط السياحة فى مصر وإيصال رسالة للعالم بأن مصر تتمتع بعوامل أمان.

وقالت داليا عبد الله، عضو هيئة تنشيط السياحة المرافقه للوفد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ملكات الجمال يحرص على التقاط الصور التذكارية والتعريف بالمعالم الأثرية بالإسكندرية.

وأضافت أن جولة اليوم خاصة بقصر المنتزه تشمل عدة مناطق سياحية داخل القصر وتنتهى بجولة بحرية باليخت لمدة ساعة داخل مياه الإسكندرية للتعرف على المناطق السياحية .

وكانت قد قامت ملكات جمال العالم بجولة سياحية داخل قصر المنتزه اليوم، وزرن الصوبة الزجاجية والقصر الرئيسى للملك فاروق وتفقدن المناطق الأثرية والممتلكات الخاصة بالأسرة الملكية المصرية.

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (1)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (2)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (3)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (4)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (5)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (6)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (7)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (8)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (9)

ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية (10)


>- بالصور.. ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية

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