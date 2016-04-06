وفد سعودى يصل القاهرة استعدادا لزيارة الملك سلمان

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء، وفد سعودى قادم من الرياض على متن طائرة خاصة استعدادا لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين غدا الخميس، ومتابعة جدول الزيارة واللقاءات والجولات التى سيقوم بها خلال زيارته لمصر.

أفاد مصدر بالمطار بأن الوفد يضم 60 سعوديا حيث وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة من الرياض، وأنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار وكان فى استقباله أعضاء السفارة السعودية بالقاهرة.

"الوزراء" مرحبا بزيارة الملك سالمان: مصر والسعودية جناحا الأمن بالعالم العربى

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