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“سى بى إس” الأمريكية: أعمال العنف كانت محدودة خلال المظاهرات المعارضة لمرسي

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“سى بى إس” الأمريكية: أعمال العنف كانت محدودة خلال المظاهرات المعارضة لمرسي “سى بى إس” الأمريكية: أعمال العنف كانت محدودة خلال المظاهرات المعارضة لمرسي

ذكرت سى بى إس الأمريكية، أن أعمال العنف كانت محدودة خلال مظاهرات الاحتجاج المناهضة للرئيس محمد مرسى ، وذلك على الرغم من تزايد المخاوف من حدوث عنف أثناء هذه المظاهرات، وقالت الشبكة فى معرض تقرير لها عن المظاهرات “إن بعض مؤيدى الرئيس مرسي الذين يتجمعون أمام مسجد رابعة العدوية يرتدون خوذات ويحملون دروعا وهراوات، ولكنهم يقولون إن الهدف من ذلك هو الدفاع وليس الاعتداء على أحد “.

وجاء فى التقرير “إنه على الجانب الآخر، فإن مئات الآلاف من معارضى الرئيس مرسى تدفقوا على شوارع القاهرة وعبر أنحاء من أجل اجبار مرسى على الرحيل فى الذكرى السنوية الأولى لتوليه منصبه “.

وأضاف التقرير، “إن هدف المعارضة من ذلك هو إظهار أن تزايد أعداد المتظاهرين فى الشوارع يشير إلى تحول الشعب ضد مرسى والضغط عليه لكى يترك منصبه” .

وأشارت الشبكة إلى أن هذه المظاهرات تمثل ذروة حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار، التى كانت تتزايد منذ تنصيب مرسى فى 30 يونيو عام 2012 كأول رئيس مصرى منتخب بطريقة حرة، حيث شهد العام الماضى العديد من الأزمات السياسية والاشتباكات الدامية وتردى الوضع الاقتصادى بانقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتزايد الأسعار والجريمة وانعدام القانون .

 

أ.ش.أ

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