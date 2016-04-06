قبل وبعد: "ديكورات" غرفة معيشة غوينيث بالترو

بهدف التجديد، قامت الممثلة والمغنية الأمريكية غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow بتغيير "ديكورات" غرفة المعيشة في منزلها في "لوس انجلس" بمدينة "نيويورك"؛ بهدف إضفاء لمسات حيوية جذابة على أرجائها، من خلال الاستعانة بأفكار المصمم الداخلي ويندسور سميث.

على الرغم من حضور اللون البرتقالي سابقاً على أرجاء المكان، إلا أن الرتابة كانت تسيطر على الـ"ديكورات" بشكل واضح، الأمر الذي دفع المالكة إلى تحويل هذه المساحة إلى فضاء عصري يجمع أفراد عائلتها في أجواء محبّبة.

صور: "اكسسوارات" مطبخ المنزل بمزاج شبابي

من الملاحظ أن آلة البيانو نُقلت إلى وسط الغرفة بعد التجديد لإضفاء المزيد من الحيوية في المساحة المكلّلة بالألوان الترابية، حيث اكتست الستائر والأرضية والأريكة الرئيسة باللون الأبيض الكريمي، فيما تسلّل اللون الأرجواني بخجل من خلال "الاكسسوارات" البسيطة التي حلت في الغرفة. وهناك، تبرز جلسة مؤلفة من مقعدين وطاولة على شكل مكتب بين النافذتين الضخمتين، لإتاحة الفرصة لإنجاز بعض المهمات في هذه المساحة الرحبة.

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