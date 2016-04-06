أسرة «البر التاني»تسافر لأسبانيا..ومخرجه يستعين بمصممي أكشن عالميين

مراسل «ONA»:

سافر أمس الثلاثاء ، المخرج على إدريس، بصحبة الفنان الشاب محمد على وعدد من فريق عمل الفيلم إلى أسبانيا، على أن يستمر التصوير هناك لمدة شهر .

وأصر المخرج علي ادريس ، بحسب بيان صادر عن أسرة الفيلم، على السفر دون الارتباط بتصوير هذه المشاهد داخل مصر ، في محاولة منه لنقل الواقع الحقيقي للشباب خلال خوضهم لهذه التجربة المليئة بالمخاطر .

فيما قال الفنان محمد على بطل الفيلم، إن المخرج على إدريس يعمل على نقل كل كبيرة وصغيره بشكل واقعى وحقيقى لتكون تجربة الفيلم هى جرس إنذار للشباب بعدم الإقدام وخوض هذه المخاطر من أجل مصير مجهول .

وأشارعلى، إلى أن فترة التوقف الماضية كانت بسبب الحصول على تأشيرات سفر باقى كرو الفيلم ، حيث واجهتهم صعوبات كبيره فى الحصول عليها ، وخاصه فى ظل الاوضاع الراهنه حول العالم من أحداث إرهابية وتفجيرات .

وأوضح، أن الوزيرة «نبيلة مكرم» وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والسفير محمد أشرف سكرتير وزير الخارجية، قاما بجهود كبيرة من أجل حصول فريق الفيلم على التأشيرات، واستكمال باقى الفيلم فى أسبانيا .

وأضاف، أن المخرج علي إدريس، يستعين فى المشاهد المتبقيه بفريق من المصورين الأسبان ومصممى الأكشن العالميين لاستكمال مشاهد البحر .

فيلم «البر التانى» يناقش قضيه من أخطر القضايا فى العصر الحالى وهى مشكله الهجرة الغير شرعيه، التى يتعرض الكثير من الشباب بسببها الي الغرق عند محاولاتهم الهروب من واقعهم بطريقه غير شرعيه .

«البر التانى»، بطولة محمد على ، وعمرو القاضى ، ومحمد مهران ، وعبدالعزيز مخيون ، وعفاف شعيب ، وحنان سليمان ، ومن تأليف زينب عزيز ،وإخراج على ادريس ومن إنتاج شركة «كرياتيفو» لصاحبها المهندس هشام حشيش .