تقرير في الجول - سواريز ' العضاض ' المشاغب؟ 3 مواقف تظهر له شخصية أخرى

قد يكون حاد الملامح وشرس المعاملة داخل الملعب، لكن لويس سواريز يتمتع بشخصية أخرى خارج المستطيل الأخضر.

هل شاهدتم لقطة اعتداء لويزيتو على خوانفران التي طالب فيها العالم أمس بطرد الأوروجواني؟ هو سلوك متكرر من سواريز ولكن ماذا يخفي ورائه؟

سواريز أب لأبن وبنت، ووالدتهما هي ذاتها الطفلة التي عشقها في طفولته.

كان لويس سواريز في الخامس عشر من عمره عندما قررت عائلة صوفيا بالبي الانتقال من الأوروجواي للعيش في مدينة برشلونة بإسبانيا.

لويزيتو يحكي في فيلم وثائقي عن حياته: "صوفيا سافرت إلى إسبانيا رفقة عائلتها، وبقيت أنا حزينا في أوروجواي، كنت أراسلها واتفقت معها على زيارتها في برشلونة".

"لم أكن أملك المال لشراء تذكرة السفر، لكن أخي الأكبر أعطاني 70 دولارا، قيمة التذكرة، وسافرت بالفعل".

جبال برشلونة التي رآها من نافذة الطائرة أبهرته، فما أن وصل إلى مشارف المدينه، حتى قرر أن يعود لها يوما ما لاعبا وليس زائرا.

وعندما وصل سواريز إلى مطار برشلونة، كان بانتظاره مفاجأة غير سارة، فرجال الأمن يرفضون خروجه من حدود المطار بسبب صغر سنه وعدم حوزته على أي إثبات لمكان إقامته خلال مدة الزيارة.

سواريز يقول: "بقيت محتجزا لثلاث ساعات، كانت صوفيا تنتظرني في الخارج، وأنا متشوق لرؤيتها، وكنت محظوظا فتذكرت أن عمة صوفيا كتبت لي عنوانها ووضعته في جيبي، ولولا ذلك لما تمكنت من رؤية صوفيا يومها".

كان اللقاء ممتلئا بالعواطف المتقلبة. فلقد رأى حبيبته أخيرا، ولكنه يعرف أن اللقاء لن يدوم سوى لساعات، وبرغم صغره، كان تصرف سواريز كبيرا، عندما وعد صوفيا بأنه سيعود لها يوما كنجم، ويعيشا معا في برشلونة تحديدا.

سواريز نفذ وعده، أولا بأن أصبح لاعبا كبيرا وتزوج من صوفيا ليعيش معها في أمستردام ثم في ليفربول، وثانيا بالانتقال لبرشلونة حيث المكان الذي وعدها بالعيش معها فيه.

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موقف آخر يثبت أن لسواريز شخصية مميزة.. قبل كأس العالم 2010 تعرض مهاجم ليفربول حينها لإصابة قوية في السابق وتوقع الجميع غيابه عن البطولة الأكبر في كرة القدم.

طبيب الأوروجواي وحده أمن بقدرة سواريز على العودة، ومن هنا بث روح القدرة في قلب سواريز، ليعود اللاعب بالفعل ويشارك مع أوروجواي في كأس العالم.

سواريز شارك مع أوروجواي أمام إنجلترا وسجل هدفي فوز فريقه باللقاء، وحين جاء موعد الاحتفال لم ينس من كان صاحب الفضل عليه، فترك الجميع وذهب ليحتفل مع والتر فيريرا طبيب الفريق.

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والتر فيريرا توفى قبل قرابة الشهرين وكان سواريز وقتها في برشلونة رفقة فريق.

هنا موقف ثالث يظهر وفاء الأوروجواني. سواريز يسجل في مرمى البرازيل بعد عودة اللاعب من إيقاف استمر نحو عام ونصف في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018.

كيف احتفل سواريز؟ فرحة نجم برشلونة لم تنسه تخليد ذكرى الرجل الذي كان له الفضل عليه مرة أخرى، فذهب ليفرع قميصا عليه صورته برفقة فيريرا، وليضرب سواريز نموذجا جديدا في الوفاء.

قد نتفق على حب سواريز أو نختلف بحكم انتمائه لفريق نشجعه أو لا نفضله، ولكن عليك أن تقبل "لويزيتو" كما هو بعيوبه قبل إيجابياته، لأنه أثبت مرارا أنه جدير بهذا الاحترام.