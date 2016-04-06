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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي ومغبرا أحيانا مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب خلال الليل على بعض المناطق مع احتمال أمطار متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا مع وجود السحب وقد تكون مثيرة لبعض الغبار احيانا.  

حركة الرياح : جنوبية شرقية -  شمالية شرقية / 15 - 30  كم/ساعة بوجه عام تصل  40 كم / ساعة أحيانا.  

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 13 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      19              65       25 .
> دبي                        34      20              75       20 .
> الشارقة                   35      18              70       25.
> عجمان                    34      19              75       25.
> أم القيوين                35       20             70        25 .
> رأس الخيمة             34        17             80       30 .
> الفجيرة                   33       21              65       25.
> العين                     34       16              70       25 .
> ليوا                       34      18               75       35 .
> الرويس                  35      22               70       30 .
> السلع                    35       21               70       30.
> دلما                      33      20               75       35 .
> طنب الصغرى          30      18               65       30 .
> طنب الكبرى            30      18               65       30 .
> أبوموسى               30       19               65       30.

 

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