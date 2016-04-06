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وفد من النيابة العامة يغادر القاهرة متوجها إلى روما لبحث قضية ريجيني

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وفد من النيابة العامة يغادر القاهرة متوجها إلى روما لبحث قضية ريجيني وفد من النيابة العامة يغادر القاهرة متوجها إلى روما لبحث قضية ريجيني
غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم، الأربعاء وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى.

أنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الإيجابى بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالى جيوسى بينباتونى فى زيارته الأخيرة للقاهرة.


>- مصر تعرض نتائج تحقيقات"مقتل ريجينى"اليوم على المدعى العام بروما..الأجهزة الأمنية والقضائية تقدم تحريات دقيقة وتصورات ومعلومات جديدة عن الحادث.. وتشدد على استمرار البحث بمساعدة المحققين الإيطاليين
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- بعد تصريحات الخارجية الإيطالية باتخاذ إجراءات ضد مصر حال عدم كشف المتورطين بقضية "ريجينى".. سياسيون ونواب: لن يؤثر على علاقات البلدين.. الوفد المسافر لإيطاليا سيطمئنهم.. ومصر لا تتستر على مقتل أى شخص
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