وفد من النيابة العامة يغادر القاهرة متوجها إلى روما لبحث قضية ريجيني

غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم، الأربعاء وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى.

أنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الإيجابى بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالى جيوسى بينباتونى فى زيارته الأخيرة للقاهرة.

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