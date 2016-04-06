بالصور.. ملكات جمال العالم يلتقطن سيلفى بجوار أشجار الملك فاروق بالإسكندرية

حرصت ملكات جمال العالم على التقاط الصور "السيلفى" بجوار أشجار الملك فاروق النادرة بالصوبة الزجاجية الموجودة فى قصر المنتزه بالإسكندرية، فى إطار تنشيط السياحة الداخلية فى مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وتجول ملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه، للتعرف على الآثار الملكية لأسرة محمد على، وتفقدن قصر الحرملك والتقطن الصور التذكارية بجوار الصور التاريخية لأسرة محمد على.
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>يذكر أن 60 ملكة جمال من مختلف الجنسيات فى زيارة لمدينة الإسكندرية اليوم، لتنشيط السياحة، وتستمر زيارتهن لمدة 5 أيام، يقمن خلالها بعدة جولات سياحية، ويعقدن مؤتمراً صحفياً بمكتبة الإسكندرية للتعريف بالمسابقة وإيصال رسالة للعالم حول السياحة فى مصر.
>- بالصور.. ملكات جمال العالم فى جولة بمعبد الأقصر
>
>وتجول ملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه، للتعرف على الآثار الملكية لأسرة محمد على، وتفقدن قصر الحرملك والتقطن الصور التذكارية بجوار الصور التاريخية لأسرة محمد على.
>
>يذكر أن 60 ملكة جمال من مختلف الجنسيات فى زيارة لمدينة الإسكندرية اليوم، لتنشيط السياحة، وتستمر زيارتهن لمدة 5 أيام، يقمن خلالها بعدة جولات سياحية، ويعقدن مؤتمراً صحفياً بمكتبة الإسكندرية للتعريف بالمسابقة وإيصال رسالة للعالم حول السياحة فى مصر.
>- بالصور.. ملكات جمال العالم فى جولة بمعبد الأقصر