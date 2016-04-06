تأجيل محاكمة ضابط متهم بقتل طالب والشروع فى قتل آخر بروض الفرج لـ4 يونيو

قررت محكمة جنايات روض الفرج، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "مازن.خ"، ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب والشروع فى قتل آخر، لجلسة 4 يونيو، لاستكمال سماع الشهود.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين أهالى العسال وبين أبناء جمال صابر، مسئول حركة "لازم حازم"، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى "سعد السيد"، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة، وفى أثناء ذلك قام الضابط خلال عملية فض الاشتباك بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة زميله.

- بدء جلسة محاكمة ضابط متهم بقتل طالب والشروع فى قتل آخر بروض الفرج