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النائب مصطفى سالم يحصل على موافقة محافظ سوهاج بتشغيل وحدة صحية بطهطا

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مراسل «ONA»:

حصل الاعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الاحرار» عن دائرة طهطا بسوهاج، الأرلابعاء، على موافقة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على التشغيل الفورى للوحدة الصحية بقرية الطوالب بطهطا .

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد بها منذ 12 شهراُ ، ليعود لعمل بها مرة اخري لخدمة أهالى القرية وتقديم الخدمة العلاجية لهم بإعتبارها المنفذ الوحيد لعلاج أهالى القرية  .

 وقال نائب طهطا ، أن محافظ سوهاج وجه بسرعة إتخاذ إجراءات إعادة تشغيل الوحدة الصحية بقرية «الطوالب»، ووافق عليها  وكيل وزارة الصحة لاعادة التشغيل الفوري لها لخدمة الاهالي .

وأضاف ،أنه سيتابع الإجراءات الخاصة بالتشغيل حتى البدء الفعلى للوحدة وعودتها بكامل طاقتها لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية لهم . 

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